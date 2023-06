L'ancien champion de l'UFC Conor McGregor vise désormais comme objectif de surpasser la fortune de Michael Jordan. L’Irlandais a fait cette déclaration à la faveur d’une interview qu’il a accordée à la journaliste Megan Olivi. Ce fut l’occasion pour l’athlète de manifester toute sa fierté d’être le seul combattant MMA à figurer sur la liste Forbes des athlètes les plus riches au numéro 33. Il en a également profité pour faire savoir qu’il souhaiterait dépasser désormais Michael Jordan et sa marque.

Ce dernier garde la tête de ce classement. « C'est sûr que c'est motivant. Michael Jordan est au sommet avec sa marque Jordan qui l'a emmené là-bas, il a gagné 3,3 milliards de dollars. Je me rapproche d'un milliard maintenant. J'imagine mes chances de figurer sur cette liste », a-t-il déclaré. Pour Conor McGregor, l'estimation de 615 millions de dollars de Forbes reste incorrecte.

Il pense qu'il est en fait plus proche de 1 milliard de dollars. Rappelons que, l’athlète irlandais est le plus riche de sa promotion. Il est devenu davantage prospère grâce aux multiples flux de revenus générés dans le processus « The Notorious ». Il y a quelques mois, il était l’un des athlètes les mieux payés de la planète avec plus de 200 millions de dollars. Selon des déclarations qu’il a faites, il serait au-dessus de Cristiano Ronaldo.