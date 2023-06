Les internationaux de la planète football ont semble-t-il découvert un nouvel nouvel Eldorado. Ces dernières semaines, l'Arabie saoudite a attiré plusieurs stars du sport roi avec des salaires mirobolants. Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, c'est un ancien champion du monde qui pose désormais ses valises dans ce pays désertique du Moyen-Orient. N'Golo Kanté puisque c'est de lui qu'il s'agit a rejoint le pays du Golfe, et d'autres stars pourraient emboiter les pas cet été à cette star française. Avec l'arrivée des grosses pointures dans le Golfe, on peut dire sans risque de se tromper que le championnat saoudien va beaucoup faire parler de lui dans les prochains mois.

Le club Al-Ittihad a annoncé mercredi avoir recruté le milieu de terrain de Chelsea et champion du monde 2018 français, qui rejoint son compatriote Karim Benzema. "N'écoutez pas les fake news. Kanté est un joueur d'Ittihad maintenant!" a tweeté le club de Jeddah avec une photo du footballeur portant son maillot rayé jaune et noir, puis une vidéo de Benzema souhaitant la bienvenue à son nouveau coéquipier. Selon le site Foot Mercato , Kanté (32 ans) percevra 25 M€ nets par an en salaires à Al-Ittihad. Le lot complet, qui inclut des accords "commerciaux" et les droits à l'image, culminerait à 100 M€. Le contrat du champion du monde portant sur trois ans, ce sont donc pas moins de 300 M€ qu'il amassera en Arabie saoudite.

Selon nos recoupements d'informations, le champion du monde 2018 a signé un contrat de trois ans en Arabie saoudite. "Je suis heureux de jouer à nouveau avec toi. Et bien sûr, dans la meilleure équipe d'Arabie saoudite. À bientôt à Jeddah", s'est réjoui le Ballon d'or 2022, qui a signé en juin un contrat de trois saisons avec Al-Ittihad. "Je suis très excité de jouer avec les Tigres, devant les supporters à Al-Jawhara (le joyau)", a déclaré Kanté dans cette même vidéo. "Bienvenue à notre nouveau tigre Kanté", a pour sa part écrit, également sur Twitter, le président du club Anmar Al-Hailee.

Kanté, 32 ans, avait signé début juin un pré-contrat pour trois ans avec Al-Ittihad. Mais le club saoudien avait conditionné son recrutement définitif à des examens médicaux, le joueur ayant subi de multiples blessures cette saison. "Le contrat a été finalisé mardi 20 juin, après que Kanté a passé des examens médicaux dans un centre médical spécialisé à Dubaï", a fait savoir la formation saoudienne sur Twitter. "L'arrivée de Kanté à Al-Ittihad est considérée comme l'un des recrutements les plus prestigieux et les plus significatifs de l'histoire du club", s'est félicité le club en adressant ses vœux de "succès" au Français.

N'Golo Kanté est un joueur de football français qui a connu une carrière exceptionnelle. Né le 29 mars 1991 en France, Kanté s'est très vite fait remarquer sur le terrain. Il a commencé sa carrière professionnelle à Boulogne, avant de rejoindre Leicester City en 2015. C'est lors de cette saison que le monde a découvert son talent exceptionnel. Kanté a ensuite été recruté par Chelsea, où il a remporté la Premier League à deux reprises. Il a également été un élément clé de l'équipe nationale française lors de la victoire à la Coupe du Monde 2018. Avec sa vision de jeu, son intelligence tactique et son incroyable capacité à récupérer les ballons, Kanté est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.