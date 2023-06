En novembre dernier, l’Algérie avait formulé la demande d’adhérer à l’organisation des BRICS. Le géant pétrolier qui entretient d’assez bonnes relations avec les pays membres des BRICS entend intégrer l’institution pour bénéficier d’éventuelles opportunités de partenariats dans tous les domaines. La demande d’adhésion qui doit répondre à un certain nombre de critères est en attente. Cependant, l’Algérie ne compte pas s’arrêter là et veut se trouver de nouveaux partenaires. En effet, Alger souhaite aussi adhérer l’Organisation de coopération de Shanghai (OSC), en tant que membre observateur.

L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. "En outre, nous avons également demandé à devenir pays observateur dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai. Afin de préserver et de défendre les intérêts nationaux de notre pays, le Président a donc significativement orienté la diplomatie algérienne vers cette région du monde" a livré le chef de la diplomatie algérienne au média italien Nova. Qu’est-ce que l’OSC ? Il s’agit d’une organisation créée en 2001 qui a pour mission de favoriser la coopération politique, économique et sécuritaire. l’Organisation de coopération de Shanghai (OSC) regroupe neuf pays que sont : la Chine, l’Inde, le Pakistan, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et l’Iran. L’Algérie avec son pétrole et son gaz est en mesure de dénicher d’alléchantes débouchées au sein de l’OSC.

Abdelmadjid Tebboune qui s’est aussi lancé dans une politique de diversification de l’économie nationale pourrait profiter d’une éventuelle adhésion à l’OSC afin de développer de nouvelles initiatives économiques. En plus des neuf États qui composent l’OSC, il ya trois pays qui disposent du statut d’observateur (la Biélorussie, la Mongolie, l’Afghanistan) et neuf autres États qui sont partenaires du dialogue de l’OCS (l’Azerbaïdjan, l’Arménie, l’Égypte, le Cambodge, le Qatar, le Népal, l’Arabie saoudite, la Turquie, le Sri Lanka)