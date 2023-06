L'Arabie Saoudite, à poursuit sa stratégie de rapprochement avec la Chine. Le royaume a récemment annoncé des accords d'investissement de 10 milliards de dollars lors de la conférence économique arabo-chinoise à Riyad. Cet événement exceptionnel révèle une consolidation des relations entre la Chine et le royaume saoudien, pivot traditionnel de l'influence américaine dans la région du Moyen-Orient. Il est important de noter que la Chine a orchestré un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, deux puissances régionales qui ont longtemps été en conflit, ce qui souligne une stratégie chinoise ambitieuse pour renforcer sa présence dans la région que ce soit sur le plan diplomatique que économique.

La conférence a vu la signature de nombreux accords d'investissement dans divers secteurs clés tels que les nouvelles technologies, l'agriculture, les énergies renouvelables, l'immobilier, les minéraux et le tourisme. Parmi eux, un mémorandum d'entente entre le ministère saoudien de l'Investissement et le constructeur de voitures électriques chinois Human Horizons pour la création d'une co-entreprise à hauteur de 5,6 milliards de dollars. D'autres accords incluent un investissement de 533 millions de dollars pour une usine de fer en Arabie Saoudite.

Cette nouvelle orientation de l'Arabie Saoudite ne va sûrement pas plaire aux États-Unis, qui ont toujours considéré le royaume comme un allié stratégique dans la région. Le ministre saoudien de l'Énergie, Abdelaziz ben Salmane, a cependant affiché un dédain pour les critiques, déclarant que les hommes d'affaires vont « là où les opportunités se présentent ». Bien que le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, ait déclaré que les États-Unis ne demandent « à personne de choisir entre les États-Unis et la Chine », la décision de l'Arabie Saoudite de se rapprocher économiquement de la Chine indique clairement un changement de cap qui risque de déplaire à Washington.

La mort du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 a marqué un tournant dans les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Khashoggi, un résident américain et un critique du régime saoudien, a été tué dans le consulat saoudien à Istanbul, ce qui a provoqué un tollé international. Les États-Unis, bien que traditionnellement alliés de l'Arabie saoudite, ont été confrontés à une pression croissante pour reconsidérer leur relation avec le royaume. Malgré les démentis initiaux de l'Arabie saoudite, les agences de renseignement américaines ont conclu que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman avait probablement ordonné le meurtre, ce qui a encore aggravé les tensions. Depuis lors, les relations entre les deux pays sont devenues de plus en plus complexes, avec des débats persistants sur la manière dont les États-Unis devraient gérer leur relation avec l'Arabie saoudite à la lumière de l'assassinat de Khashoggi.