Placé en détention provisoire depuis Janvier 2022 par le parquet spécial de la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet) , Wilfried Ayatodé a été interpellé suite à une procédure judiciaire engagée contre lui par une banque béninoise dans une affaire de fraude à la carte bancaire . Sous traitement au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert koutoucou Maga (Cnhu- Hkm) de Cotonou, Wilfried Ayatodé, trompant la vigilance de ses gardes, s’est évadé le mercredi 11 janvier 2023.

Activement recherché par la justice béninoise suite à un mandat d’arrêt qui a été émis en son encontre, il a été arrêté en Côte d’Ivoire. Les discussions qui ont été enclenchées entre le Bénin et la Côte d’Ivoire pour son extradition au Bénin ont porté leurs fruits. Selon Peace FM Bénin, Wilfried Ayatodé a été effectivement extradé au Bénin et séjourne depuis quelques heures à la prison civile de Cotonou. Ledit média a précisé que c'est l'ancien Régisseur de cette prison, sanctionné pour son évasion, qui l’a repéré à Abidjan. Il faut signaler que pendant sa cavale, il s’est fait délivrer de faux papiers ghanéens qu’il utilisait pour se déplacer entre Accra et Abidjan.