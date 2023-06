La 8ème rencontre des points focaux développement durable de la Francophonie a eu lieu à Cotonou au Bénin du lundi 26 juin et ce jusqu’au mercredi 28 juin 2023. C’est à la cérémonie d’ouverture des travaux de cette 8ème rencontre ce lundi 26 juin 2023 que la Directrice de l’Institut de la francophonie pour le développement durable (Ifdd) Cécile Martin Phipps, a salué l’engagement du Bénin dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (Odd) d’ici 2030. Elle a relevé que le Bénin est l’un des rares pays membres de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif) qui a présenté trois fois son rapport national volontaire au Forum politique de Haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (2017, 2018, 2020) et a priorisé les cibles des Odd à l’échelle nationale.

La Directrice de l’Institut de la francophonie pour le développement durable n’a pas manqué de mettre un accent particulier sur le caractère inclusif des politiques et projets qui sont menés par l’implication à la fois des acteurs étatiques, des collectivités territoriales, des organisations de la société civile et du secteur privé. C’est pourquoi, elle a tenu à adresser ses sincères félicitations à l’endroit du Président Patrice Talon pour sa « politique de paix, de prospérité, d’inclusivité et d’équité sociale en faveur de l’atteinte des objectifs de développement durable ».

Il faut rappeler que les assises de Cotonou ont pour entre autres objectifs de faire une revue des rapports nationaux volontaires des pays francophones qui sont candidats au Forum politique de haut niveau et partager les expériences des pays en matière de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (Odd) sur l’utilisation des outils de valorisation de notre écosystème. Ces assises regroupent des délégués venus d’une trentaine de pays francophones répartis à travers tous les continents du monde.