Bénin : l’INF poursuivi en justice pour diffusion d’informations sur une condamnation

Un procès peu ordinaire s’est ouvert devant le tribunal de première instance de Cotonou. L’Institut National de la Femme (INF) est poursuivi par Marcel Winato Benjamin, qui lui reproche d’avoir relayé sur les réseaux sociaux des informations relatives à sa condamnation judiciaire.

Le plaignant purge actuellement une peine de prison à la suite d’une première condamnation. Toutefois, l’affaire reste pendante devant la justice en raison d’un appel introduit par ses avocats. Ces derniers estiment que l’INF a communiqué prématurément sur le dossier, alors qu’aucune décision définitive n’avait encore été rendue par la juridiction d’appel.

Au cœur du litige, la question des limites de la communication institutionnelle dans le cadre de la défense des droits des femmes. L’audience tenue mardi était consacrée à l’examen de la recevabilité de la plainte. Le tribunal devait également statuer sur la consignation, une somme destinée à attester du sérieux de la démarche judiciaire engagée par le plaignant. Au cours des débats, le ministère public a requis une consignation de trois millions de francs CFA. À l’issue de l’audience, le tribunal a renvoyé le dossier au 1er juillet prochain pour la suite de la procédure.