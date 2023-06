Jerome, un Américain de Springville, Alabama, a trouvé sa voie vers le bonheur à travers une pratique connue sous le nom de polyamour, qui consiste à entretenir plusieurs relations amoureuses simultanées avec le plein consentement de toutes les parties impliquées. Il a partagé son parcours et ses expériences lors d'une entrevue sur la série télévisée Truly TV, intitulée "Love Don't Judge". Depuis son plus jeune âge, Jerome savait qu'il avait du mal à rester fidèle à une seule femme. Ce comportement a causé de la douleur à plusieurs de ses partenaires, conduisant à une série de relations éphémères. Aujourd'hui, cet infidèle invétéré déclare qu'il a trouvé une solution à son problème : épouser quatre femmes, et plus encore.

Il y a cinq ans, Jerome a finalement rencontré la femme qu'il désirait épouser : 'Big Jasmine', une femme qu'il loue pour ses capacités à cuisiner, à nettoyer et pour sa présence "sexuellement". Cependant, leur histoire était compliquée au début car lorsque Jerome a rencontré Jasmine, il était déjà en couple avec une autre femme. Même après avoir conquis Jasmine, il l'a trompée. Cependant, le couple a réussi à se réconcilier et à se marier, décidant qu'une dynamique de polyamour fermé serait la meilleure solution pour eux.

Dans leur relation, c'est la femme, et non Jerome, qui choisit le prochain partenaire à intégrer dans leur vie. Ainsi, c'est Jasmine qui a introduit la deuxième épouse, Deja, dans leur vie. Ensuite, Deja a fait entrer Baby Jasmin dans la relation, qui s'est rapidement élargie avec l'introduction de 'T', l'ex-petite amie de Jerome. Actuellement, le groupe se prépare à accueillir une cinquième épouse, Katara.

Malgré quelques critiques, le groupe ne laisse pas les commentaires négatifs les affecter, sachant que leur mode de vie leur convient parfaitement. Comme l'a souligné Jasmine lors de l'entrevue, il n'y a pas de limite au nombre de personnes dans une relation : "Nous avons toujours cet espace sûr pour ajouter". Jerome, quant à lui, a ajouté : "Nous pouvons tous grandir, nous pouvons grandir les uns à travers les autres. Nous pouvons acquérir plus, nous pouvons prospérer davantage dans la vie". Leur récit unique, partagé sur une plateforme publique, offre un aperçu rare et fascinant des dynamiques de relations non traditionnelles.