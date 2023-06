Alors que la presse annonce Lionel Messi en Arabie Saoudite dès la prochaine saison, les choses ne seraient tout de même pas totalement conclues. Selon une vidéo diffusée par les médias espagnols, une rencontre aurait eu lieu entre Joan Laporta, le président du Barça et le père du champion du monde. A la sortie de cette rencontre, le père du septuple ballon d’or n’est pas allé par quatre chemins pour faire remarquer que son fils a toujours dans son cœur son club d’origine. Pour lui, le retour de Lionel Messi au sein du Barça est une possibilité.

«Messi veut revenir au Barça et j’aimerais qu’il revienne. C’est une possibilité», a-t-il lancé à la presse. «C’est une option et il aimerait ça. C’est proche. Le Barça est la priorité. On a confiance pour le retour de Lionel. Mais cela dépendra de lui. Vous saurez bientôt», a-t-il poursuivi devant la presse. Ces déclarations interviennent dans un contexte où son contrat avec le club francilien prend fin officiellement le 30 juin prochain. À en croire le média espagnol, Mundo Deportivo, le club Al-Hilal aurait envoyé des émissaires proposer à La Pulga, un contrat stipulant qu'il serait payé 600 millions d’euros par saison.

Pour l’heure, rien n’a tout de même été signé avec ce club de l’Arabie Saoudite. Rappelons qu’il y a quelques semaines, Jorge Messi est monté au créneau pour formellement démentir la rumeur selon laquelle le champion du monde aurait signé avec le club saoudien. « Il n'y a absolument rien avec aucun club pour la saison prochaine. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine la saison avec le PSG », avait-il clarifié dans son communiqué.