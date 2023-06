Le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété a enfin répondu à ceux qui l’accusent d’être de mèche avec le président de la République, Patrice Talon. Profitant de son passage ce vendredi 16 juin 2023 au siège départemental de son parti à Porto- Novo, il a déclaré que « c’est leur affaire ». Selon l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, « ceux qui se disent de l’opposition et qui passent le temps à flageller le parti Les Démocrates parce qu' il en a qui bravadent » et « ils ne font jamais rien ».

Pour Eric Houndété, « on dirait même qu'ils sont de mèche avec le pouvoir pour trouver toujours dans ce que fait le parti Les Démocrates les failles ». Mais il a laissé entendre qu’eux, ils ne font rien et que « tous ceux qu’ils font c’est de se mettre un jour devant micro pour insulter le parti Les Démocrates ». Le président du parti de la Flamme a indiqué qu’« il y a plein de choses que le régime fait de mauvais ».

C’est pourquoi, il les a invités « à s’attaquer à ça ». « Laissez-nous travailler à faire sortir nos compatriotes dans les prisons. Laissez-nous à faire revenir nos compatriotes qui sont en exil. C’est ça le combat que nous faisons » a-t- lâché et avant d’ajouter ensuite que le parti Les Démocrates croit à la concorde nationale, aux vertus de la paix et à chaque Béninois qui contribue à la production nationale et qui apporte quelque chose. « C’est ce que nous recherchons » a-t-il déclaré. Pour le président Eric Houndété, «si eux ne recherchent pas ça, ils ont besoin d’avoir des situations qui leur permettent d’aller devant les micros pour insulter les autres, c’est leur affaire ».