« Cotonou auto-moto show » .C ‘est le nom du géant « salon international des automobiles, motocycles en état neuf et services associés » qui sera très prochainement organisé à Cotonou au Bénin. L’annonce de l’évènement a été faite ce vendredi 23 juin à Cotonou par Bruno Gnidéhoué, promoteur et directeur de AT Conseil/ Label Bénin lors d’une conférence de presse qu’il a organisée à cet effet en vue d’informer « le grand public et les acteurs de la chaine de l’industrie du transport et des services supports » de sa tenue.

« C’est une grande opportunité pour ceux qui sont intéressés » a déclaré M. Bruno Gnidéhoué au cours de la conférence de presse vendredi dernier, avant de préciser que les activités auront lieu du 12 au 15 octobre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème retenu pour cette première édition est : « optimiser la mobilité humaine au Bénin face aux enjeux climatiques». A en croire Bruno Gnidéhoué, responsable de AT Conseil / Label Bénin, structure spécialisée dans l’organisation des foires et salons depuis 1993, le choix des engins « tout neuf » et de cette thématique pour meubler les séances de discussions au cours de la période dudit salon, n’est pas anodin.

Pour justifier la préférence de ce sujet, M. Gnidéhoué dit souhaiter réunir les acteurs de « la mobilité humaine » autour des réflexions axées sur « les enjeux climatiques pour promouvoir notre mieux-être dans un environnement saint. Au menu du « salon international Cotonou Auto-moto show », le programme des activités s’articule autour de deux volets. Il s’agit d’une part, d’une phase scientifique faite d'expositions des engins sur des espaces aménagés, des conférences, ateliers, panels et séances de présentation et d’explication et d’autre part, d’animations et activités culturelles pour permettre aux parties prenantes de se divertir aussi.

Sont attendus sur cette grande fête des moyens roulant entre autres instances : des concessionnaires des automobiles et motos électriques neuves ainsi qu’à carburant, des équipementiers, les services de la mécanique et de l’entretien, du carburant, les institutions, les sponsors, les banques, les médias, les entreprises du Bénin et de la sous-région et le grand public. Selon le promoteur du salon, Bruno Gnidéhoué, les entreprises de commercialisation de véhicules d’occasion ne sont pas prises en compte pour cette édition. Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivent pour toutes les cibles, pour un partenariat gagnant-gagnant, autour du « new brand pour un environnement non pollué».