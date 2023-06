Les sept nouveaux sages de la Cour Constitutionnelle viennent de prêter serment au palais de la Marina. C’est au détour d’une cérémonie solennelle qui a connu la présence effective du chef de l’État, Patrice Talon et du bureau de l’Assemblée Nationale. A l’occasion le président de la République s’est adressé aux nouveaux sages de cette Cour constitutionnelle. D’entrée, il a d’abord félicité et remercié les sept nouveaux sages qui viennent de faire leur entrée à la Cour Constitutionnelle. Il s’agit de Dorothée SOSSA, Dandi GNAMOU, Mathieu ADJOVI, Michel ADJAKA, Aleyya Gouda BAKO, Nicolas ASSOGBA et Vincent ACAKPO.



« Je voudrais vous féliciter pour votre désignation, vous exprimer au nom de tout le peuple béninois notre confiance et notre gratitude pour avoir accepté d’assurer cette charge », a laissé entendre Patrice Talon qui compte sur la capacité de ces nouveaux membres à accomplir valablement leur mission. « Nous n’avons aucun doute que vous l’assumerez avec responsabilité et honneur », a-t-il ajouté. Dans son discours, le Chef de l’Etat n’a pas manqué de se prononcer également sur la mandature précédente de la Cour Constitutionnelle à l’endroit de laquelle il a adressé les félicitations et les mots de gratitude de toute la Nation béninoise pour les multiples et loyaux services rendus.