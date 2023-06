Un couple s’est donné rendez-vous au tribunal d’Abomey-Calavi. Un homme a déposé une plainte contre sa femme pour lui avoir soutiré la bagatelle de 128 millions de FCFA, représentant le montant total de la recette du commerce de poisson que son épouse devrait lui verser. Mais l’homme a fait remarquer au juge que son épouse ne lui a donné que 18 millions de francs cfa.

Au procès, l’époux a fait savoir qu’ il réside hors du territoire national et que depuis le pays où il vit actuellement, il a expédié au pays trois conteneurs de poissons et d’autres produits à son interlocutrice au Bénin pour les vendre et lui a ordonné de lui envoyer périodiquement les recettes. Mais, cette dernière ne l’a pas fait et ne lui a versé que 18 millions FCFA. Appelée à s’expliquer à la barre, la femme a déclaré que les marchandises lui ont été confiées en tant qu’épouse et à ce titre, elle n’a pas de compte à rendre à ce dernier en réalité.

Par contre, l’homme a précisé que la femme en question est son ex-épouse. Après avoir écouté les deux parties, le tribunal d'Abomey-Calavi n'a pas livré son verdict. Au contraire, il s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).