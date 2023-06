La guerre en Ukraine se poursuit et les autorités de la Défense russes redoublent d’ardeur pour en découdre avec leurs ennemis. En effet, selon une annonce qui a été faite par le ministère de la Défense russe, des primes sont désormais prévues pour les soldats qui détruiront des chars Leopard et des véhicules blindés fournis par les États-Unis et qui sont utilisés en Ukraine. À en croire le ministère, il s’agit d’une mesure qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de récompense plus large.

Dans les détails, un soldat russe peut toucher 546,62 euros s’il arrive à détruire un blindé ennemi. Le char d’assaut peut valoir 1 092 euros. Le communiqué précise que, des pilotes militaires et les opérateurs de la défense aérienne ont déjà reçu 3 278 euros pour chaque avion ou hélicoptère ukrainien détruit. La différence avec l’initiative russe en Ukraine est que la récompense se fait sur la base de rapports de commandants sur le terrain dans les pays de l’Otan.

Plusieurs soldats russes intervenant en Ukraine ont été déjà distingués par le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou pour avoir déjà détruit des chars Leopard et des véhicules de combat Bradley américains. Rappelons que tout ceci intervient dans un contexte où la contre-offensive de l’Ukraine se poursuit. Il y a quelques jours, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma et proche de Vladimir Poutine lors d’un entretien accordé au média français BFMTV est revenu sur la stratégie russe.

« Vous connaissez bien l’histoire russe. Vous savez que les Russes dans toutes les grandes guerres, notamment dans celle contre Napoléon ou encore avec Hitler, la première armée a commencé. Ça ne va pas manquer. Après l’échec de cette contre-offensive, nous allons passer à l’attaque », a-t-il indiqué.