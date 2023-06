Voilà près de 8 ans maintenant que le Burkina Faso est confronté au phénomène du terrorisme. Malgré des efforts colossaux déployés par les dirigeants burkinabè pour endiguer le mal, la situation sécuritaire demeure toujours aussi complexe. Arrivés en septembre dernier au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traore et son équipe font de leur mieux pour lutter efficacement contre un ennemi vicieux qui utilise diverses stratégies pour endeuiller le pays des Hommes Intègres.

Le problème de l’équipement militaire se pose régulièrement et une entreprise locale a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice en proposant des drones à l’armée burkinabè. L’entreprise AIDS (Agence d’Innovation de Défense et de Sécurité) est exclusivement constituée par de jeunes ingénieurs burkinabè qui réalisent un travail hors norme pour livrer à l’armée des drones adaptés à l’environnement du pays. Les drones sont assemblés sur place comme l’a indiqué Kader Ilboudo, le PDG d’AIDS : "On assemble sur place, on fait le dimensionnement, le diagnostic, on consulte le cahier des charges. On achète ensuite les composants et ce que l’on peut produire sur place on le fait (par exemple avec les impressions 3D). Nous avons divers partenaires qui peuvent nous aider à obtenir les autres composants. Pour l’instant, tous les composants ne sont pas fabriqués sur place".

Article similaire Le Burkina Faso, la Syrie et l'Ouganda s'allient au Groupe des Amis de la Neutralité Le Groupe des amis de la neutralité, une initiative internationale initiée par le Turkménistan, a annoncé dimanche l'adhésion de trois nouveaux membres: le Burkina Faso,…

La société est capable de fabriquer jusqu’à trois drones par jour. L’armée est le principal client d’AIDS même si des entreprises privées se manifestent aussi. AIDS a mis en place un ensemble de mécanismes technologiques innovants pour apporter une plus-value dans la lutte contre le terrorisme.