L’attaquant sénégalais a profité d’une interview qu’il a accordée à Seneweb TV pour lancer une pique à l’équipe algérienne de football. Pour le capitaine des Lions de la Teranga, le Sénégal ne compte pas abandonner son titre de champion d’Afrique comme l’a fait, il y a quelques années, l’Algérie. La star sénégalaise indique que tout le groupe est motivé pour remporter de nouveau la coupe et se maintenir au sommet du football africain.

« Nous avons vu l’exemple avec l’Algérie qui a remporté la CAN et par la suite… Nous n’avons pas envie que cela se termine en déception pour nous. Avec l’équipe que nous avons et cette génération, nous avons la possibilité de remporter une nouvelle CAN », a déclaré Sadio Mané.

Sadio Mané : la terrible nouvelle annoncée dans les coulisses Sadio Mané pourrait quitter le Bayern Munich au cours de la prochaine saison. L’information a en effet été rapportée par le média allemand Bild. Selon…

« En tant que joueurs, nous en avons encore l’envie. En tant que cadres, nous avons encore deux à trois ans pour accompagner les jeunes. Nous n’avons pas de temps à perdre. Notre objectif est de remporter la CAN, et nous devons tout faire pour y parvenir. Nous allons essayer de bien la préparer ensemble et éviter les problèmes que nous avons rencontrés il y a cinq ou six ans », a poursuivi.

Rappelons que les Lions de La Teranga ont déjà leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Ils avaient remporté leur premier trophée continental face à l’Égypte en finale de la 33è édition de la CAN. En 2019, ils avaient perdu face à l’Algérie. Le match s’était soldé par un score de (1-0).

Lors de la CAN 2021, les joueurs de Djamel Belmadi sont devenus les premiers tenants du titre à perdre deux matches de phase de groupes de la CAN depuis le Cameroun, en 1990. Ils ont, en effet, fait un nul sans but face à la Sierra Leone. Elle a été battue par la Guinée équatoriale par un score de (1-0). Face à la Côte d’Ivoire, ils ont été éliminés par un score de (4-1) en faveur des Éléphants.