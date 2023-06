David Sinclair, biologiste à Harvard et chercheur spécialisé dans le domaine de l'anti-vieillissement, soutient qu'il a réussi à inverser le cours du temps pour lui-même. Né il y a près de 54 ans, il prétend que son "âge biologique" est inférieur de 10 ans. Pour Sinclair, cette transformation spectaculaire est le résultat de toute une série de changements de style de vie, allant d'un régime basé sur les plantes à l'éviction de l'alcool, en passant par une routine matinale stricte.

Sinclair attribue une grande partie de sa santé et de sa longévité biologique à sa routine matinale rigoureuse, qui met l'accent sur la santé bucco-dentaire. Il commence la journée par un bain de bouche à l'huile de noix de coco, une pratique ancestrale indienne. Bien que la recherche scientifique sur le sujet reste limitée, Sinclair soutient que cette pratique améliore son microbiome buccal. Ensuite, il consomme de l'eau chaude avec du citron et se brosse les dents avec un dentifrice "non toxique". Même si certains de ces rituels peuvent sembler inhabituels, Sinclair soutient qu'ils ont contribué à améliorer sa santé globale et à ralentir le vieillissement.

En plus de sa routine bucco-dentaire, Sinclair a intégré dans son alimentation des éléments qu'il estime bénéfiques pour la santé et la longévité. Cela comprend un petit en-cas de yaourt avec des polyphénols, plus précisément du resvératrol, un composé aux propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, bien que son efficacité chez l'homme soit encore débattue. Sinclair essaie également de suivre le jeûne intermittent, une pratique associée à des avantages tels que la réduction de la pression artérielle et le risque de diabète.

Enfin, Sinclair termine sa routine matinale par une tasse de thé matcha vert, riche en polyphénols bénéfiques, et travaille à un bureau debout pour éviter une position assise prolongée, associée à divers risques pour la santé. Bien que certaines de ces pratiques soient soutenues par des recherches scientifiques, et d'autres moins, Sinclair est convaincu que sa routine matinale a joué un rôle clé dans sa santé exceptionnelle et sa longévité accrue. Il encourage tous ceux qui cherchent à améliorer leur santé et à ralentir le processus de vieillissement à envisager des modifications similaires dans leur mode de vie.