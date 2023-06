Les importations de pétrole russe ont atteint un niveau record en Chine depuis le début de l'offensive lancée par la Russie, selon les chiffres officiels publiés par les Douanes chinoises. En mai, le géant asiatique a acheté environ 9,71 millions de tonnes de pétrole russe, marquant une augmentation significative par rapport aux 5,4 millions de tonnes acquises en février 2022, au moment de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine.

Cette tendance souligne le renforcement des liens économiques entre la Russie et la Chine malgré les tensions géopolitiques. L'année dernière, la Russie est devenue le principal fournisseur de pétrole de la Chine, une position qu'elle a conservée depuis trois mois consécutifs, comme le rapportait l'agence Reuters en août dernier, citant les données douanières chinoises. La Chine a refusé de sanctionner la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne et a même profité de la situation pour augmenter ses achats de pétrole et de gaz russes.

Cette décision stratégique a permis à la Chine de renforcer sa sécurité énergétique et d'assurer un approvisionnement stable en ressources énergétiques.

Cette tendance est également observée en Inde, qui a intensifié ses échanges avec Moscou. Ces chiffres témoignent de la confiance croissante entre la Chine et la Russie malgré les tensions internationales. Alors que de nombreux pays ont pris des mesures économiques contre la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Chine a maintenu des relations commerciales solides avec son voisin.