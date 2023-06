Claudy Siar, figure emblématique des médias français et fervent défenseur de la cause noire, a récemment annoncé une collaboration musicale avec le groupe togolais Toofan. À travers un post enthousiaste sur les réseaux sociaux, l’animateur a exprimé sa fierté d'apparaître en featuring sur un titre "lourd" de Toofan, intitulé « Black Power ». Une annonce qui a immédiatement suscité l’intérêt des fans de Claudy Siar mais aussi ceux des deux stars de la musique africaine.

Claudy Siar, un engagé au service de la cause noire, mais aussi un artiste

Claudy Siar est connu pour son implication sans faille dans la défense des droits de la communauté noire. Ancien délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer et fondateur de la radio Tropiques FM, il a toujours utilisé sa voix pour parler de l'injustice et de l'inégalité.

Le titre du morceau annoncé, "Black Power", semble tout à fait en adéquation avec ses engagements. Il promet, à l'image de ses précédentes contributions, de résonner comme un hymne à l'émancipation et à la reconnaissance de la puissance et de la beauté de la culture noire.

Toofan, un duo reconnu pour son talent

Le groupe Toofan est l'un des plus célèbres de la scène musicale africaine. Composé de Barabas et Masta Just, le duo togolais est reconnu pour son style unique qui mélange des sonorités africaines avec des influences hip-hop, électro et afrobeat. Avec de nombreux tubes à leur actif, ils sont également réputés pour leurs performances scéniques dynamiques et leur engagement en faveur des causes sociales.