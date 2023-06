Dans un contexte de tension sur le plan mondial, la Chine continue d’essayer de contourner les sanctions américaines. La Chine investit massivement au Mexique et y augmente les chaînes d'approvisionnement pour contourner les restrictions commerciales américaines sur le marché américain. Selon les données du portail de recherche Amérique latine et Caraïbes sur la Chine, les entreprises chinoises ont investi 20,84 milliards de dollars dans des projets basés au Mexique depuis 2008, et environ 8,29 milliards de dollars de ce total sont arrivés depuis 2018.

Le choix du Mexique se justifie déjà par son accès aux ressources naturelles et à une main-d'œuvre bon marché, selon les analyses qui ont été faites par les experts. Ainsi, les fournisseurs de matériel de réseautage, les foreurs pétroliers, les fabricants de vêtements et les développeurs de véhicules électriques de Chine ont un amour particulier pour le Mexique. Il y a quelques mois, le géant chinois des réseaux Huawei Technologies a annoncé qu'il travaillerait avec l'Agence mexicaine pour la coopération internationale au développement sur un programme de 1,6 million de dollars américains pour offrir aux start-ups un meilleur accès au cloud.

L’autre facteur qui justifie le choix du Mexique est qu’il est plus facile d’expédier par une frontière terrestre vers les États-Unis les produits manufacturés. Le Mexique, le Canada bénéficient d’un accord commercial qui favorise cet état de choses. « La Chine essaie d'investir au Mexique dans le cadre de ses chaînes d'approvisionnement », indique Evan Ellis, professeur-chercheur d'études latino-américaines à l'Institut d'études stratégiques de l'US Army War College.