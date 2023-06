Depuis plusieurs années, l'influence des États-Unis au Moyen-Orient, en particulier en Arabie Saoudite, vacille dangereusement. Les relations tumultueuses avec le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman (MBS), notamment suite à des incidents tels que l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, ont alimenté la défiance vis-à-vis des États-Unis. Cela, conjugué à la position dure de l'administration Biden envers l'Arabie Saoudite, a poussé MBS à chercher des alternatives, facilitant ainsi une plus grande présence chinoise. Par conséquent, la Chine semble de plus en plus prête à combler le vide diplomatique au Moyen-Orient, autrefois chasse gardée des États-Unis.

Ce réalignement géopolitique est également alimenté par le scepticisme de MBS vis-à-vis de l'ordre mondial basé sur des règles, le poussant à explorer de nouveaux axes de coopération. La Chine semble avoir saisi cette occasion pour renforcer sa présence, non seulement au niveau diplomatique, mais aussi économique et militaire. Cette réalité est reflétée par des accords comme celui conclu récemment pour l'ouverture d'un port chinois aux Émirats arabes unis, un pays qui a des liens étroits avec l'Arabie saoudite.

La Chine, avec son modèle de diplomatie non interventionniste et son énorme potentiel économique, semble offrir une alternative séduisante à l'influence américaine. Cependant, cette transition ne se fait pas sans heurts. Les États-Unis voient leur influence diminuer et plusieurs politiciens américains ont exprimé leur inquiétude quant à l'augmentation de l'influence chinoise. Certains, comme le représentant Ruben Gallego, ont même proposé des mesures législatives pour enquêter sur les liens croissants entre la Chine, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

En outre, le renforcement de la présence militaire chinoise au Moyen-Orient soulève de sérieuses inquiétudes. Le comportement agressif de la Chine envers les forces américaines dans le détroit de Taïwan et le défi constant que pose l'expansion militaire chinoise sont de réels problèmes. Face à cette réalité, les États-Unis semblent être à un carrefour. Ils doivent prendre des mesures pour réaffirmer leur rôle comme partenaire fiable dans la région, sans quoi la Chine continuera à empiéter sur leur territoire d'influence. Ce qui est clair, c'est que l'équilibre du pouvoir est en train de changer et la question reste de savoir comment les États-Unis réagiront à cette nouvelle donne.