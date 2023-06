Organisé cette année comme à l'accoutumée, l’édition de 2023 du concours du meilleur délayeur de Gari s’est déroulée le vendredi 2 juin dernier à l’Université d’Abomey-Calavi. Le lauréat de cette année est Christophe Tchelani. Il a délayé 1kg de gari en 2 minutes environ. Il emporte alors le premier prix de cette année avec une meilleure performance comparativement au gagnant de l'année dernière, Basile Ahehehinnou qui avait également consommé la même quantité de gari en trois minutes.

L’Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants (EACE) organise le concours du meilleur délayeur de gari depuis plusieurs années à l'Université d’Abomey-Calavi. L'objectif de cette initiative est la valorisation du manioc qui sert à produire le gari encore appelé farine de manioc. En 2022, ce concours a été organisé sur trois plans. Une compétition de cuisine des mets à base du gari, une compétition de poésie et enfin une compétition du meilleur délayeur du gari. Le lauréat de l'année dernière a été récompensé par un trophée et 40 kilogramme de gari. L'Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants (EACE) rassemble les étudiants amoureux de la culture et les accompagne dans la valorisation de leur talent dans différentes disciplines. Hisser la culture béninoise au meilleur rang dans le monde est l'objectif principal de cette association estudiantine.