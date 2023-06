Le nouveau président de la nouvelle cour constitutionnelle est connu. Il a pour nom Dorothé Sossa. La désignation du nouveau président est intervenue au cours d'une élection qui s'est tenue ce mardi 6 juin après la prestation de serment tenue au palais de La Marina en présence du président Patrice Talon et du bureau de l'Assemblée nationale. Le vice-président de la nouvelle mandature de la cour constitutionnelle est : Nicolas Assogba. Le mois dernier nous donnons dans un précédent article la liste des personnalités choisies pour siéger pendant toute la nouvelle mandature(la 7ème).

Il s’agit de Dorothée Cossi Sossa, Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Dandi Gnamou, Mathieu Adjovi, Vincent Akakpo et Aleyya Gouda. les 7 sages de la 7ème mandature de la Haute juridiction en matière constitutionnelle ont été désignés par le bureau de l’Assemblée nationale et le président de la République Patrice Talon dans la journée du lundi 22 mai 2023. Dans la matinée de ce mardi 06 Juin 2023, ces personnalités ont prêté serment devant le président de la République. Après leur prestation de serment, ils ont procédé à l'élection du Président. Le secrétaire général de la cour a annoncé à travers un communiqué de presse que la passation entre le président sortant et le président entrant aura lieu demain, mercredi 07 Juin 2023.