Après une semaine qu’ils ont été installés dans leur fonction, le mardi 13 juin 2023 est la date retenue par ces derniers pour se pencher sur les différends en instance et autres. Entre autres dossiers en instance, il y a le recours contre la procédure ayant abouti à leur désignation notamment par le bureau de l’Assemblée nationale de la 9ème mandature et également des recours qui visent individuellement des conseillers de cette 7ème mandature tels que la Professeure Dandi Gnamou. Dans le discours de sa prise de fonction le mercredi 07 juin 2023 au siège de l’institution à Cotonou, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dorothé Sossa a déclaré que cette mandature sera le dernier rempart des citoyens et « l’arbitre impartial de la régulation du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

Dorothé SOSSA, Dandi GNAMOU, Mathieu ADJOVI, Michel ADJAKA, Aleyya Gouda BAKO, Nicolas ASSOGBA et Vincent ACAKPO sont les sept nouveaux sages de la Cour constitutionnelle du Bénin qui ont prêté serment le mardi 06 juin 2023 au Palais de la Marina de Cotonou devant le président de la République, Patrice Talon. Tout juste installés, les membres de la 7ème mandature de la Haute juridiction en matière constitutionnelle ont élu leur président qui est le Professeur Dorothé SOSSA.