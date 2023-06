Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé vendredi que les autorités avaient retrouvé vivants quatre enfants qui avaient miraculeusement survécu à un petit accident d'avion survenu il y a 40 jours. «Les 4 enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants», a annoncé le président Gustavo Petro sur le réseau social du milliardaire Elon Musk Cette nouvelle a suscité un soulagement immense parmi les Colombiens, qui ont suivi avec anxiété les recherches intenses menées dans la jungle amazonienne pour retrouver les survivants.

Les enfants (Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (4 ans) et Cristin (1 an)) ont été retrouvés seuls par les chercheurs et bénéficient désormais de soins médicaux appropriés, a déclaré le président Petro aux journalistes à son retour de Cuba, où il avait récemment signé un accord de cessez-le-feu avec les représentants du groupe rebelle de l'Armée de libération nationale. Petro a souligné que ces jeunes rescapés étaient un "exemple de survie" et a prédit que leur histoire "restera gravée dans l'histoire". L'accident s'est produit aux premières heures du 1er mai, lorsque l'avion monomoteur à hélice Cessna, transportant six passagers et un pilote, a déclaré une urgence en raison d'une panne de moteur.

Crash d'un avion de chasse américain en Corée du sud en pleine tension avec Pyongyang Un avion de chasse F-16 américain s'est écrasé samedi matin près de la base aérienne d'Osan à Pyeongtaek, en Corée du Sud, lors d'un entraînement…

Malheureusement, peu de temps après, l'avion a disparu des radars, entraînant le lancement d'une opération de recherche effrénée pour retrouver d'éventuels survivants. Tragiquement, les trois adultes à bord de l'avion ont perdu la vie dans le crash. Leurs corps ont été retrouvés dans la région, renforçant encore davantage le sentiment de chagrin qui a enveloppé la nation colombienne. Cependant, la découverte miraculeuse des quatre enfants vivants a apporté une lueur d'espoir au milieu de cette tragédie. Selon la la grand-mère Fatima Valencia, c'est la nature «guerrière» de Lesly, l'aînée qui leur a permis de survivre. «Elle s'occupait habituellement toujours de ses frères et soeurs lorsque leur mère travaillait. Leur donnait à manger de la farine, du pain et du manioc, des fruits et de la brousse», aurait confié la grand-mère. Les autorités mènent actuellement une enquête pour comprendre les circonstances entourant cet incroyable récit de survie.