Les récentes crises au Burkina Faso et en Ukraine ont suscité l'attention internationale, mais un rapport publié par le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) met en lumière les disparités dans le traitement de ces deux situations. Intitulé "Les crises de déplacement les plus négligées dans le monde-2022", le rapport souligne la crise de déplacement de population au Burkina Faso comme étant la plus négligée du monde, avec plus de 14 000 personnes tuées et plus de deux millions de déplacés internes au cours des cinq dernières années.

Le rapport met également en évidence le traitement différencié entre l'Ukraine et les pays en crise en Afrique. Alors que l'Ukraine a bénéficié d'une attention médiatique et d'une aide financière considérables, les dix crises les plus négligées, dont celle du Burkina Faso, ont reçu très peu d'attention et d'aide. Pour chaque dollar collecté par personne dans le besoin en Ukraine, seulement 25 cents ont été collectés par personne dans le besoin dans les dix crises les plus négligées du monde, selon le rapport du NRC.

Le Burkina Faso fait face à une situation alarmante, avec des attaques terroristes incessantes depuis 2015. Plus de deux millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, et plus de 6 200 écoles ont été fermées, privant ainsi plus d'un million d'enfants d'éducation. De plus, des attaques contre les points d'eau ont coupé l'accès à l'eau pour 830 000 personnes. Malgré l'ampleur de la crise, seulement 42 % des fonds humanitaires demandés ont été versés en 2022, ce qui soulève des questions sur la négligence de cette situation par la communauté internationale.

Le rapport du NRC appelle à une prise de conscience de ces disparités de traitement et à une action immédiate pour répondre aux besoins des personnes touchées par les crises négligées. Il souligne l'importance de fournir une aide humanitaire en fonction des besoins réels des populations concernées, plutôt que de se concentrer uniquement sur les intérêts géopolitiques ou l'attention médiatique. La crise au Burkina Faso et les autres crises négligées dans le monde nécessitent une réponse urgente et solidaire de la part de la communauté internationale pour éviter que la situation ne s'aggrave davantage et pour apporter un soutien aux populations qui en ont désespérément besoin.