CR7 a encore battu un record dans le monde du football. En effet, le Portugais a atteint la barre des 200 sélections avec son équipe nationale. Ainsi, avant le début ce mardi 20 juin de la rencontre qui oppose son pays à l’Islande, le Portugais a reçu un certificat officiel du Livre Guinness des Records. Avec ce nombre de sélections au sein de son équipe nationale, il devance plusieurs joueurs. Il est en avance sur le Koweïtien Bader Al-Mutawa qui a à son actif 196 sélections.

Ce dernier est suivi par le Malaisien Soh Chin Ann et ses 195 sélections. En Europe, Cristiano Ronaldo est suivi directement par l’Espagnol Sergio Ramos (179) et l’Italien Gianluigi Buffon (176) respectivement avec 179 et 176 sélections. Quelques heures avant cette nouvelle distinction honorifique dans sa carrière, le Portugais s’était prononcé, s’est montré plutôt humble. Il faisait notamment savoir qu’il ne courrait pas derrière les records.

« Je ne poursuis pas les records, ce sont eux qui me poursuivent. Je suis heureux, car ça fait partie de ma motivation à continuer au plus haut niveau avec la sélection. C’est quelque chose que je n’ai jamais pensé accomplir », a-t-il déclaré avait la réception de la distinction. Rappelons que, le Portugais est le meilleur buteur de tous les temps dans le football international avec 122 buts en 200 matchs à ce jour. Notons également que, sous-contrat depuis quelques mois au sein du club d'Al Nassr en Arabie Saoudite, il a remporté cinq fois le Ballon d'or dans sa carrière. C’était précisément en 2008, 2013, 2014, 2016 et en 2017.