Les pays africains font face à une augmentation alarmante des cybermenaces, avec le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud se hissant parmi les 100 premiers pays les plus touchés au monde, selon une étude réalisée par Kaspersky, une multinationale russe spécialisée en cybersécurité. Ces trois nations sont devenues des points focaux pour les attaques cybernétiques, ce qui soulève des préoccupations majeures quant à la sécurité en ligne dans la région. Selon les données du Kaspersky Security Network (KSN) rendues publiques dans un rapport, le Nigeria est actuellement classé 50e dans le monde en termes de menaces en ligne, suivi par l'Afrique du Sud à la 82e place et le Kenya à la 35e place.

Ces chiffres inquiétants ont été présentés lors de la récente conférence GITEX Africa, organisée au Maroc, où Kaspersky a exposé la réalité des cybermenaces en Afrique. Le Dr Amin Hasbini, responsable de l'équipe mondiale de recherche et d'analyse (GReAT) pour META chez Kaspersky, a souligné plusieurs tendances inquiétantes en matière de cybermenaces. Il a averti les dirigeants d'entreprise et de technologie concernant deux formes principales d'attaques : les attaques criminelles et les attaques avancées.

Chaleur mortelle : voici les 10 pays qui seront les plus touchés Les changements climatiques se poursuivent et pourraient avoir des conséquences désastreuses sur des millions de personnes dans le monde. D’après une étude réalisée par des…

Les attaques criminelles sont principalement motivées par la recherche du profit financier, tandis que les attaques avancées révèlent l'adaptabilité constante des acteurs de la cybermenace pour contourner les mesures de sécurité. Le paysage géopolitique en constante évolution joue un rôle important dans la configuration des attaques observées en Afrique, mais une préoccupation croissante est que les cybercriminels apprennent des attaques avancées réussies afin de perfectionner leurs compétences.

Au cours du premier trimestre de 2023, Kaspersky a identifié les attaques de porte dérobée et les logiciels espions comme les types de menaces les plus courants en Afrique du Sud, avec 106 000 tentatives d'attaque. Des tentatives similaires ont été observées au Nigeria, totalisant 46 000, tandis qu'au Kenya, le même type d'attaques a culminé à 143 000 incidents. Cependant, au Kenya, ce sont les exploits qui se sont révélés être la forme d'attaque la plus répandue, avec 177 000 incidents bloqués.

Pour rappel, Kaspersky est une multinationale russe spécialisée dans la cybersécurité. Avec une expertise reconnue dans le domaine, elle offre des solutions avancées pour protéger les entreprises et les particuliers contre les cybermenaces. Grâce à ses technologies innovantes et à son intelligence artificielle, Kaspersky joue un rôle clé dans la prévention des attaques criminelles et avancées. Sa présence mondiale en fait un acteur majeur de la lutte contre les cybermenaces.