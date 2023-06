L'étoile du divertissement Anna Shay, figure emblématique et matriarche adorée de la populaire émission de Netflix "Bling Empire", est décédée de manière inattendue ce lundi. La milliardaire de 62 ans est décédée des suites d'un accident vasculaire cérébral, laissant un grand vide dans le cœur de ses proches et de ses fans. La nouvelle a été annoncée par sa famille, qui dans un message émouvant a partagé : "Anna nous a appris à ne pas prendre la vie trop au sérieux et à apprécier les bonnes choses. Son impact sur nos vies sera à jamais regretté, mais jamais oublié".

Un héritage mystérieux, une personnalité brillante

Née d'un père russe et d'une mère japonaise, Anna Shay était célèbre pour sa richesse colossale et sa personnalité attachante. En dépit de son statut de milliardaire, l'origine de la fortune familiale était enveloppée de mystère. On sait cependant que son père était le fondateur de Pacific Architects and Engineers, une entreprise internationale offrant des services de contrat pour la défense américaine.

"Bling Empire", le show à succès sur Netflix, avait propulsé Shay sous les feux de la rampe. Diffusée de 2021 à 2022, l'émission suivait le quotidien de riches Américains d'origine est-asiatique et sud-est asiatique à Los Angeles. Malgré son tempérament discret, Shay s'était révélée être une figure charismatique du programme, partageant sa philosophie de vie : "Il y a plus de choses dans la vie que des futilités superficielles".

L'écho de la disparition d'Anna Shay résonne dans le monde du divertissement et au-delà. Elle laisse derrière elle un fils et ses petits-enfants, ainsi qu'une foule de fans en deuil. La dernière fois qu'elle s'était adressée à ses followers sur Instagram était en décembre 2022, leur souhaitant de joyeuses fêtes.