Robert Philip Hanssen, ancien agent du FBI accusé d'espionnage au profit de la Russie, est décédé en prison, a annoncé le Bureau fédéral des prisons lundi. L'agent double Robert Hanssen, âgé de 79 ans, a été retrouvé sans vie lundi matin dans sa cellule d'une prison fédérale à Florence, dans le Colorado, selon un communiqué du Bureau fédéral des prisons. "Le personnel intervenant a immédiatement entrepris des mesures de réanimation. Le personnel a demandé l'intervention des services médicaux d'urgence (EMS) et les efforts de réanimation ont été poursuivis", indique le communiqué. "M. Hanssen a ensuite été déclaré décédé par le personnel des services médicaux d'urgence."

Selon l'Associated Press, il est présumé que sa mort est due à des causes naturelles. Hanssen purgeait une peine de réclusion à perpétuité dans cette prison, qui est un établissement à sécurité maximale, sans possibilité de libération conditionnelle depuis 2002. Hanssen a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation d'espionnage et d'autres accusations en 2001, selon le FBI. Le FBI a été informé du décès de Hanssen, selon le Bureau fédéral des prisons. L'agence a déclaré qu'aucun membre du personnel ni aucun autre détenu n'avaient été blessés et qu'il n'y avait aucun danger pour le public.

Robert Philip Hanssen était un agent du FBI qui a travaillé pour les services de renseignement soviétiques et russes pendant plus de 20 ans, de 1979 à 2001. Pendant cette période, il a transmis des informations sensibles aux Russes, compromettant ainsi la sécurité nationale des États-Unis. Hanssen était réputé pour sa capacité à éviter la détection. Il utilisait des méthodes sophistiquées pour communiquer avec ses contacts russes, notamment des signaux de rendez-vous cachés dans des journaux et des marquages secrets sur des ponts.

Il aurait également reçu plus de 1,4 million de dollars en espèces et en diamants pour ses services, selon les médias qui rapportent l'information. Son arrestation en 2001 a été le résultat d'une opération conjointe du FBI et de la CIA. Hanssen a été accusé d'avoir causé des dommages significatifs à la sécurité nationale des États-Unis en divulguant des informations sensibles sur les opérations de contre-espionnage américaines.