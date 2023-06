Un fait improbable s’est récemment déroulé en Équateur. En effet, une femme âgée de 76 ans, déclarée morte le vendredi dernier a donné signe de vie au cours de ses obsèques dans son cercueil. Le vendredi 09 juin, le décès de Bella Montoya fut constaté par les médecins d’un hôpital public de la ville Babahoyo située dans le sud-ouest de l’Équateur. Selon les premières autorités sanitaires, la septuagénaire fut admise dans l’hôpital après avoir été frappée par un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Il semblerait qu’elle n’a pas réagi aux tentatives de réanimation raison pour laquelle l’équipe médicale a déclaré son décès.

Durant les obsèques, les proches de Bella Montoya ont assisté à l’impensable. En effet, la vieille dame donnait des signes de vie dans son cercueil. Le fils de Bella Montoya a raconté aux médias locaux cette expérience incroyable. Alors que les proches étaient en plein recueillement, ils ont soudainement entendu Bella Montoya respirer. Ils ont alors ouvert le cercueil et ont constaté que la femme de 76 ans respirait très fort. "Avec sa main gauche, elle frappait les parois et sa main tremblait" a notifié le fils, Gilbert Balberan. L’histoire de Bella Montoya a immédiatement fait le tour des médias locaux qui la considère comme une ressuscitée. "Ma maman est sous oxygène. Son cœur est stable. Le médecin lui a pincé la main et elle a réagi" a signifié Gilbert Balberan.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué qu’une commission spéciale sera mise en place afin de mettre en avant toutes les raisons qui ont amené l’équipe médicale à commettre l’erreur de constater le décès de Bella Montoya. Le fils de la victime qui n’est pas prêt d’oublier cette expérience a déclaré ceci : "Je me remets peu à peu de ce qui s’est passé. Maintenant, tout ce que je demande, c’est que la santé de ma mère s’améliore. Je veux qu’elle soit vivante et à mes côtés"