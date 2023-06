Elon Musk est largement considéré comme un visionnaire du XXIe siècle, dont les prédictions audacieuses et souvent controversées façonnent notre vision du futur. Il a non seulement changé la donne dans des domaines comme l'automobile électrique et l'exploration spatiale, mais il a également anticipé des tendances et des défis majeurs bien avant qu'ils ne deviennent évidents pour le grand public. Elon Musk est également reconnu pour ses prédictions et ses efforts en matière de colonisation spatiale. Il a souvent déclaré que l'avenir de l'humanité pourrait bien se trouver dans les étoiles. Musk a prédit que SpaceX, l'entreprise qu'il a fondée en 2002, serait capable d'envoyer des êtres humains sur Mars dès 2026.

Mais cette fois-ci c'est dans un tout autre domaine qu'il donne de la voix. En effet, il a récemment émis une mise en garde contre les dangers potentiels de l'intelligence artificielle (IA). S'exprimant lors du 20 Heures de France, Musk a évoqué la possibilité que l'IA puisse être utilisée de manière néfaste, notamment pour propager la désinformation de masse. Le dirigeant de Twitter a mis en exergue l'importance d'utiliser l'IA "à bon escient", soulignant la menace que les mauvais usages de cette technologie puissante pourraient représenter pour la société.

La désinformation de masse, Musk l'a souligné, est une menace particulière que l'IA pourrait intensifier. Il a souligné le risque que des individus ou des groupes utilisent l'IA pour manipuler l'opinion publique, une stratégie qui pourrait, dans les cas extrêmes, déclencher une guerre. "L'intelligence artificielle pourrait créer suffisamment de colère sur les réseaux sociaux pour déclencher une guerre : c'est possible !", a déclaré Musk. Il a mis en lumière le danger des IA utilisées pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux afin de répandre des informations fallacieuses.

En plus de ses avertissements sur les risques liés à l'IA, Musk a également exprimé des opinions nuancées sur le potentiel de cette technologie. Il a comparé l'IA à l'énergie nucléaire, notant que, tout comme l'énergie nucléaire peut être utilisée pour produire de l'électricité ou pour créer des armes destructrices, l'IA a également le potentiel d'être utilisée à des fins bénéfiques ou malveillantes. Cette comparaison met en évidence l'importance de la réglementation et de l'usage éthique de ces technologies puissantes.