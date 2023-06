Des scientifiques américains viennent de réaliser une grande avancée dans le domaine de la robotique. En effet, des chercheurs de l’entreprise Thermetrics ont indiqué avoir mis au point le tout premier robot capable de respirer, transpirer et frissonner. Ce mannequin thermique fut nommé ANDI et selon ses concepteurs, il possède 35 surfaces contrôlées individuellement et dotées de pores qui font perler la sueur comme chez l’être humain. Quel est le but de la création d’ANDI ?

L’androïde a pour vocation d’aider à une meilleure compréhension des effets des températures extrêmes sur la santé du corps humain. "Il y a beaucoup d’excellents travaux sur les chaleurs extrêmes, mais il en manque aussi beaucoup. Nous essayons de développer une très bonne compréhension de l’impact de la chaleur sur le corps humain afin de pouvoir concevoir quantitativement des solutions pour y remédier." a notifié Konrad Rykaczewski, l’un des principaux responsables du projet. D’après des sources concordantes, il existe des robots transpirants qui sont utilisés dans l’industrie de l’habillement. En effet, de grandes entreprises auraient recours à ce genre de technologie pour tester divers types de vêtements. Cependant, ANDI est unique en son genre, car il est le seul à pouvoir être utilisé à l’extérieur.

Découvrez les 5 meilleures villes intelligentes au monde et les 5 meilleures en Afrique L'Institut international pour le développement du management (IMD) a publié son Smart City Index Report 2023, évaluant 141 villes à travers le monde pour déterminer…

Les chercheurs envisagent de tester le robot dans des zones vulnérables à la chaleur dans les alentours de la ville de Phoenix. Cela permettra de mesurer l’impact de la chaleur sur divers groupes d’âges et de corps. Ce projet va apporter une plus-value dans le secteur de la santé et il pourrait par exemple favoriser une meilleure prise en charge de patients souffrant de pathologies dont la gravité varie avec les variations de température.