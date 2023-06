Dans une récente interview, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a évoqué une solution novatrice pour lutter contre la désinformation croissante dans le pays. Il a suggéré le développement d'empreintes digitales numériques afin de distinguer les informations véridiques des trompeuses pour les consommateurs. L'ancien président américain Barack Obama a fait cette proposition sur le podcast de son ancien conseiller principal de la Maison Blanche, David Axelrod, intitulé "The Ax Files", diffusé sur CNN Audio.

Axelrod a souligné la présence de désinformation et de deepfakes ciblant Obama, ce à quoi l'ancien président a répondu en mentionnant son expérience en tant que premier président numérique. "Comme je l'ai dit aux gens, parce que j'étais le premier président numérique quand j'ai quitté mes fonctions, j'étais probablement l'humain le plus enregistré, filmé, photographié de l'histoire, ce qui est un peu bizarre", a déclaré Obama. "Mais il y a de fortes chances que je l'étais. En conséquence, il y a beaucoup de matière première là-bas."

Obama a également mis en lumière l'émergence des deepfakes, des contenus numériquement modifiés tels que des images, de l'audio ou des vidéos qui semblent authentiques. Il a mentionné qu'une version de lui-même dansant et récitant des poèmes obscènes avait déjà été créée, soulignant ainsi les risques potentiels de cette technologie. "Cette technologie est là maintenant", a averti Obama, soulignant la menace croissante que représente la désinformation dans le pays. Il a particulièrement souligné les défis auxquels le prochain cycle électoral sera confronté, prédisant qu'il sera encore pire que par le passé.

C'est alors qu'Obama a proposé l'utilisation d'empreintes digitales numériques pour résoudre ce problème grandissant. Il a souligné la nécessité pour le grand public d'être plus averti quant aux nouvelles et aux informations qu'il consomme. Selon lui, le développement de technologies telles que des filigranes ou des empreintes digitales permettrait de distinguer la vérité de la désinformation. "La nécessité pour nous, pour le grand public, je pense d'être des consommateurs plus avertis de nouvelles et d'informations, la nécessité pour nous de développer au fil du temps des technologies pour créer des filigranes ou des empreintes digitales afin que nous sachions ce qui est vrai", a souligné Obama.

L'idée d'empreintes digitales numériques comme moyen de lutter contre la désinformation offre une perspective intéressante pour les défis actuels et futurs auxquels nous sommes confrontés. Cela pourrait aider à rétablir la confiance du public dans les informations et à protéger la démocratie des campagnes de désinformation ciblées. La désinformation a atteint des proportions alarmantes ces dernières années, alimentée par l'avènement des médias sociaux et des technologies de plus en plus avancées. Les conséquences de ce phénomène sont dévastatrices et les géants de la technologie ont décidé de mettre en place des mesures robustes pour lutter contre ce fléau et promouvoir une information fiable et véridique.