La deuxième édition de ''Pédiatrie Show'' s'est déroulée le samedi 24 juin 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Sous l'initiative du pédiatre des armées Romuald Bothon, ce spectacle d'éducation s3xuelle, d'éducation pédiatrique et d'éducation en parentalité dans un style humoristique a été parrainé par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et le chef d’état-major général des Forces armées béninoises Fructueux Gbaguidi.

Basé sur le thème ‹‹ La santé sexuelle de reproduction ››, la deuxième édition de ''Pédiatrie Show'' a pour objectif d'aider les parents, à transmettre des valeurs sur le plan de la santé sexuelle et reproductive aux générations futures. Plusieurs communications ont meublé ce rendez-vous. Lors de la première communication, il a été question de l'importance de la tempérance dans le foyer. La deuxième communication s'est articulée sur l'infertilité dans le couple. Au cours de cette communication, le gynécologue Zayd Olatoundji, spécialiste en traitement de l'infertilité a expliqué les différentes causes d'infertilité chez l'homme et chez la femme. Il a notifié que dans les couples sans enfants où les femmes sont d'office considérées comme stériles, le problème vient des hommes pour près de 40% des cas. Alors, au lieu que les femmes soient condamnées sans raison, il faudrait que les deux membres des couples infertiles fassent les examens nécessaires. Il a invité le monde entier à ne jamais stigmatiser les personnes en situation d'infertilité, mais plutôt à les soutenir. La troisième communication a porté sur l'importance du dialogue parents et enfants. Lors de la dernière communication, le pédiatre Romuald Bothon, connu sur les réseaux sociaux sous le sobriquet ''Docteur Choco'', a expliqué l'importance de défaire le tabou quant à la sexualité en Afrique. ‹‹ Si vous ne parlez pas du sexe à vos enfants, la rue va s'en charger et de la pire des manières ››, a-t-il déclaré. Selon lui, ne pas utiliser les noms réels des organes sexuels avec les enfants ne fera que titiller leur curiosité. ‹‹ La santé sexuelle est la base de la vie. Si on n'arrive pas à avoir une bonne santé sexuelle de reproduction, tout le cursus de la vie est complètement gâché. Nous sommes la génération charnière. Nous avons pour devoir de transmettre des valeurs à la génération qui vient. Lorsqu'on va réussir à le faire, c'est fini. Dans le futur, on pourra avoir une génération bien formée sur le plan sexuel, une génération qui a de bonnes attitudes pour vivre en harmonie ››. Ainsi s'est exprimé le militaire pédiatre Romuald Bothon. Il a invité toutes les autorités à l'accompagner à passer dans toutes les villes du Bénin pour l'éducation sexuelle, l'éducation pédiatrique et l'éducation en parentalité des populations. Des artistes tels que Don Métok et Nikanor ont presté lors de cet événement.