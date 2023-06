Dans le but de renforcer la sécurité des consommateurs face aux cyber-risques, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a recommandé d'éteindre et de rallumer les smartphones une fois par jour. Cette proposition intervient lors de l'annonce de la nomination du premier coordinateur national de la cybersécurité de l'Australie. "Nous devons mobiliser le secteur privé, nous devons mobiliser, aussi, les consommateurs," a déclaré le Premier ministre vendredi. "Nous avons tous une responsabilité. De simples gestes, comme éteindre votre téléphone tous les soirs pendant cinq minutes, peuvent faire la différence. Pour ceux qui nous écoutent, faites-le toutes les 24 heures, pendant que vous vous brossez les dents ou que vous faites autre chose."

Cité par The guardian, le Dr Priyadarsi Nanda, maître de conférences à l'Université de technologie de Sydney spécialisé en développement de la cybersécurité, approuve ce conseil. Selon lui, redémarrer régulièrement son téléphone pourrait minimiser les risques car cela ferme de force toute application ou processus en arrière-plan qui pourrait surveiller les utilisateurs ou collecter des données de manière malveillante. "Beaucoup d'utilisateurs ne réalisent pas que leurs applications sont souvent en fonctionnement en arrière-plan," note-t-il. Si le redémarrage quotidien peut sembler une mesure basique, les experts croient qu'il peut aider dans certaines situations.

Néanmoins, il est essentiel de ne pas avoir un faux sentiment de sécurité. Plusieurs méthodes de piratage existent en effet et des méthodes classiques de vol de mots de passe sont toujours d'actualité. En plus certaines composantes des téléphones peuvent rester actives même si l'appareil est éteint. De plus, face aux attaques sophistiquées qui ne requièrent pas d'action de la part de l'utilisateur pour donner accès à un adversaire, le redémarrage du smartphone "peut défier les attaquants car ils devront trouver d'autres moyens pour exploiter l'appareil une fois rallumé".

Le redémarrage régulier de l'appareil est une première étape pour encourager les utilisateurs à adopter de bonnes manières en matière de cybersécurité. Cependant il convient de rester prudent quant aux applications installées et aux permissions accordées. Il faut toujours rester vigilant et actif dans la protection de sa vie privée numérique.