La France déploie une vingtaine d'avions, dont des Rafale, en Indopacifique cet été, dans le cadre de sa volonté de devenir une "puissance d'équilibre" entre la Chine et les États-Unis, selon une annonce faite le mercredi 28 juin par l'armée française. L'armée de l'Air et de l'Espace a précisé dans un communiqué que depuis le 25 juin jusqu'au 3 août, elle déploierait une vingtaine d'aéronefs au plus près des territoires de l'Indopacifique. Cette mission, baptisée Pégase 23, mobilise 320 aviateurs et transporte 55 tonnes de fret.

Outre les Rafale, dix avions de transport A330 MRTT Phénix et quatre A400M participent également à cette opération. La mission Pégase 23 prévoit 11 escales dans dix pays, où des échanges auront lieu avec les forces armées partenaires. Le déploiement commencera par une escale technique sur la base aérienne des Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU). En juillet, la mission participera à des exercices à partir de l'île de Guam et de Hawaï, simultanément à un déploiement vers les forces de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Du 24 juillet au 3 août, le retour de la mission sera marqué par des escales en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie, au Qatar et à Djibouti. Ces escales seront l'occasion de réaliser une série d'entraînements conjoints et de mener des discussions, notamment sur les domaines du spatial, de l'assistance humanitaire et de la gestion des catastrophes. Ce déploiement en Indopacifique reflète la volonté de la France de renforcer sa présence et son influence dans cette région stratégique. En se positionnant en tant que "puissance d'équilibre" entre les puissances régionales telles que la Chine et les États-Unis, la France souhaite jouer un rôle actif dans la stabilité et la sécurité de l'Indopacifique.

Les Rafale, avions de combat polyvalents et performants, jouent un rôle essentiel dans cette mission. Leur capacité à mener des opérations aériennes avancées et à s'adapter à différents types de missions en fait des atouts majeurs pour renforcer la présence militaire française dans la région. Ce déploiement démontre également la volonté de la France de renforcer ses liens avec les pays partenaires de la région. Les échanges avec les forces armées locales favorisent la coopération militaire, les partenariats stratégiques et les échanges d'expertise, renforçant ainsi la sécurité collective dans l'Indopacifique.

