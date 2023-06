Le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord commercial visant à renforcer leurs liens économiques face à la concurrence croissante de la Chine. L'accord a été conclu lors d'une cérémonie présidée par le président kenyan William Ruto à Nairobi, marquant ainsi la conclusion formelle des négociations du partenariat économique entre l'UE et le Kenya. Une fois ratifié et entré en vigueur, cet accord offrira au Kenya un accès privilégié au marché de l'UE, son plus grand marché d'exportation, représentant environ un cinquième de toutes ses exportations.

Le pays bénéficiera d'un accès en franchise de droits et sans quota, ce qui facilitera les échanges commerciaux entre les deux partenaires. En retour, les importations en provenance de l'UE vers le Kenya, telles que les produits chimiques et les machines, bénéficieront de réductions tarifaires progressives sur une période de 25 ans. Cependant, certains produits sensibles seront exclus de ces réductions tarifaires. Moses Kuria, ministre kényan du Commerce, s'est exprimé avec fierté lors de la cérémonie de signature de l'accord : "Aujourd'hui est un moment de grande fierté pour le Kenya, et je pense que c'est un moment de grande fierté pour l'Union européenne".

Il a signé l'accord avec le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis. Les principales exportations du Kenya vers l'UE sont des produits agricoles, notamment des légumes, des fruits, ainsi que le célèbre thé et café du pays. Le Kenya est également un important exportateur de fleurs coupées vers l'Europe, avec plus de 70 % des fleurs destinées à ce marché. Le président Ruto a souligné l'importance de l'UE en tant que partenaire de développement pour le Kenya, le classant comme le deuxième partenaire le plus important après la Banque mondiale.

Il a également exprimé sa confiance quant à l'avenir des agriculteurs kényans, affirmant qu'ils pourraient désormais compter sur un marché prévisible et que cet accord offrirait de nouvelles opportunités pour stimuler le commerce agricole. Au cours des dernières années, l'influence de la Chine en Afrique a considérablement augmenté. La Chine est présente sur le continent dans divers secteurs et exerce des activités qui renforcent son emprise.

Elle est devenue un partenaire économique majeur pour de nombreux pays africains, investissant massivement dans les infrastructures, les ressources naturelles et les industries manufacturières. Grâce à des prêts et des projets de coopération, la Chine est parvenue à établir des liens économiques étroits avec de nombreux pays africains. Cependant, cette expansion chinoise inquiète d'autres puissances et certaines organisations en Occident qui craignent de perdre du terrain sur le continent où tout est encore à construire.