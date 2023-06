La FIFA a récemment franchi une nouvelle étape dans la lutte contre le harcèlement en ligne en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les auteurs de harcèlement envers les joueurs et leurs familles lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Grâce à cette technologie innovante, les identités de pas moins de 300 personnes ont été transmises aux forces de l'ordre, dans le but de prendre des mesures adéquates contre ces comportements répréhensibles. L'utilisation de l'IA pour protéger les sportifs des commentaires malveillants constitue un pas en avant significatif dans la lutte contre le harcèlement en ligne.

La FIFA, en collaboration avec le syndicat mondial des joueurs (FIFPRO), a lancé une opération visant à repérer les internautes ayant publié des commentaires abusifs, discriminatoires ou menaçants. Ces individus se cachaient derrière des pseudonymes sur des plateformes telles que Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. L'analyse des données a révélé des pics d'activité pendant certaines rencontres, notamment lors du quart de finale opposant la France à l'Angleterre. Malheureusement, la France a été le pays le plus touché par ces messages malveillants durant la compétition, suivie du Brésil et de l'Angleterre, formant ainsi un triste podium de la cyber-violence.

L'outil d'intelligence artificielle utilisé par la FIFA a passé au crible pas moins de 20 millions de publications et de commentaires sur Internet. Sur ce total, près de 19 000 ont été jugés abusifs, mettant en évidence l'ampleur du problème et la nécessité de prendre des mesures concrètes pour le combattre. Le rapport publié par l'organisation sportive internationale indique que la violence et les menaces se sont intensifiées au fur et à mesure que le tournoi avançait. Les familles des joueurs ont été de plus en plus visées et menacées, en particulier si les joueurs venaient d'un pays spécifique, qu'il s'agisse de la nation qu'ils représentent ou du pays où ils évoluent dans leur carrière sportive.

Face à cette réalité alarmante, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a affirmé avec détermination que la discrimination est un acte criminel. Grâce à l'aide de cet outil d'IA, les auteurs de ces comportements néfastes peuvent être identifiés et signalés aux autorités compétentes afin qu'ils soient tenus responsables de leurs actes.