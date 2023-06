Une tragédie frappe une famille du Texas alors qu'un jeune garçon de seulement six ans perd la vie de la même manière que son père. Grayson Boggs, son frère Elijah Boggs et leur père Matthew Boggs ont été victimes de la foudre alors qu'ils marchaient dans leur allée à Valley Mills, au Texas. Cet événement tragique s'est produit quelques semaines auparavant et a laissé la famille et la communauté dans le deuil. Selon une page GoFundMe créée par des membres de la famille, Grayson et son père se tenaient la main lorsqu'ils ont été frappés par la foudre.

Les éclairs sont apparus sans avertissement, pénétrant le corps de Matthew avant de se propager à Grayson. Elijah, âgé de 11 ans, a exprimé sa terreur lorsqu'il a vu son père et son frère tomber au sol. Au départ, il pensait qu'ils plaisantaient, mais rapidement, il a réalisé l'ampleur de la situation. Matthew, 34 ans, a malheureusement perdu la vie sur le coup, tandis que Grayson a été rapidement transporté à l'hôpital pour enfants de Temple, au Texas. Angela Boggs, la mère de Matthew, a partagé des mots poignants sur les derniers instants de son fils et de son petit-fils. Elle a révélé que Matthew avait dit à Grayson combien il l'aimait juste avant que la foudre ne s'abatte sur eux. Ces mots doux resteront gravés dans le cœur de la famille pour toujours.

Un couple meurt à deux jours d'intervalle laissant deux enfants (5 et 2 ans) La mort est une réalité inévitable, mais elle peut être particulièrement douloureuse lorsqu'elle frappe une famille de manière si tragique. C'est le cas de la…

Malheureusement, Grayson a subi de graves blessures, notamment au niveau de son lobe frontal et de son nerf optique. Malgré tous les efforts du personnel médical, il n'a pas survécu à ses blessures et a succombé environ un mois après l'incident tragique. Une mise à jour publiée sur la page GoFundMe par Stephanie Burris, une parente de la famille, annonçait la triste nouvelle et demandait des prières pour la famille endeuillée. La communauté s'est rassemblée pour soutenir la famille Boggs dans cette période difficile. Un compte GoFundMe a été créé pour les aider à faire face aux dépenses médicales et funéraires. À ce jour, le montant récolté s'élève à 93 352 $, approchant de l'objectif de 100 000 $. Cela témoigne de la générosité et de l'empathie des personnes touchées par cette tragédie.