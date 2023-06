Le classement des grandes fortunes du continent africain est un sujet très suivi et suscite toujours beaucoup d'intérêt. Récemment, le célèbre magazine Forbes a publié sa dernière mise à jour, révélant des changements significatifs dans le classement. Selon Forbes, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote aurait perdu sa place de l'Africain le plus riche. L'information a été relayée dans la presse nigériane et dans certains médias africains. Dans cette nouvelle édition, c'est le Sud-Africain Johann Rupert qui aurait détrôné Aliko Dangote en tant qu'homme le plus riche du continent.

La fortune de Johann Rupert serait estimée à 12 milliards de dollars, tandis que celle de Dangote se situerait seulement à 10,7 milliards de dollars, selon les estimations de Forbes. Cependant, les chiffres fournis par Bloomberg, un autre acteur majeur dans le domaine du classement des milliardaires, présentent une image différente. Selon Bloomberg, non seulement Aliko Dangote serait plus riche que Johann Rupert, avec une fortune estimée à 16,8 milliards de dollars contre 13,6 milliards de dollars, mais il serait également considéré comme étant le plus solvable.

En effet, Bloomberg affirme que Dangote possède une quantité plus importante de liquidités, avec 3,35 milliards de dollars, comparé aux 1,8 milliard de dollars de Johann Rupert. Ces chiffres remettent en question le classement de Forbes et suscitent des débats. Il est important de souligner que le classement des grandes fortunes est basé sur des estimations et peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que les fluctuations des marchés financiers, les investissements, les actifs immobiliers, etc.

Aliko Dangote, entrepreneur et homme d'affaires nigérian, est une figure emblématique du monde des affaires en Afrique. Né en 1957 dans une famille modeste, il a construit un empire économique impressionnant. Fondateur du groupe Dangote, il est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Son parcours est marqué par des réalisations exceptionnelles, notamment dans les secteurs du ciment, du sucre et de la farine. Dangote a investi massivement dans l'industrie, créant des emplois et contribuant au développement économique du Nigeria.

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a récemment marqué un tournant majeur dans l'industrie pétrolière du Nigeria en lançant sa méga-raffinerie à Lagos. Cette raffinerie, inaugurée par le président nigérian Muhammadu Buhari, ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Le projet, lancé en 2013 avec un coût initial de 18,5 milliards de dollars, est désormais "la plus grande raffinerie à train unique du monde" selon le groupe Dangote. Avec une capacité de traitement de 650 000 barils de brut par jour, cette raffinerie contribuera à l'autosuffisance en produits raffinés du Nigeria tout en permettant des réserves pour l'exportation. Ce projet représente une étape significative dans le développement économique et industriel du pays.