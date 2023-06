Le joueur ukrainien d'Arsenal, Oleksandr Zinchenko, a récemment pris position sur la guerre en Ukraine, déclarant qu'il ne se serrera plus la main des athlètes russes et biélorusses en raison de leur réaction à cette crise. Dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan, Zinchenko a exprimé sa profonde déception face à l'attitude de ces sportifs vis-à-vis de la situation dans son pays.

« Je n'accepterai jamais leur réaction. Je dois être honnête. Vous pouvez dire "ils n'ont rien fait". Mais ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas réagi. Ils ont des millions de followers derrière eux et des chances de s'exprimer. Si vous avez 10 millions d'abonnés sur Instagram qui disent "Stop It", certaines personnes parmi ces 10 millions le diffuseront. Et ça marchera à la fin. Mais si personne ne parle parce qu'il a peur, ne nous appelez pas "frères". Plus jamais », a déclaré Zinchenko.

Le footballeur ukrainien a également réclamé l'exclusion de tous les athlètes russes et biélorusses des compétitions internationales contre l'Ukraine. Sa position reflète le profond désir de justice et de solidarité envers son pays, dévasté par la guerre. Zinchenko, qui s'est récemment rendu en Ukraine pour constater de ses propres yeux les conséquences de cette guerre, s'est même dit prêt à prendre les armes en cas de besoin. Il a souligné qu'il existe un moment où tous les Ukrainiens seront unis pour défendre leur pays.

« Il y aura un moment où tout le monde sera là. Ce sera le dernier appel ou quelque chose comme ça. Ce sera un appel. On y va, tous, on y va. Tout le monde ira. Bien sûr. En même temps, je pense à la façon dont je suis beaucoup plus utile ici en ce moment. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Combien de personnes ont été tuées lors de cette invasion ? Je ne me vois pas me cacher quelque part », a averti Zinchenko.