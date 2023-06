Les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis sont montées d'un cran alors que dans le pays communiste des manifestations de masse ont été organisés à Pyongyang, la capitale, pour marquer le 73e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Les médias d'État ont rapporté que lors de ces rassemblements, environ 120 000 travailleurs et étudiants ont scandé des slogans menaçant une "guerre de vengeance" contre les États-Unis. Les images diffusées par les médias d'État montrent un stade bondé de personnes tenant des pancartes indiquant "Tout le continent américain est à notre portée de tir" et "Les États-Unis impérialistes sont le destructeur de la paix".

Ces démonstrations de force soulignent la détermination de la Corée du Nord à poursuivre son programme nucléaire et balistique, malgré les sanctions internationales. La Corée du Nord a récemment connu un échec lors de sa première tentative de lancement d'un satellite d'espionnage militaire, mais les analystes craignent qu'une nouvelle tentative ne soit imminente. La Corée du Nord souhaite renforcer sa surveillance des activités militaires américaines, notamment après le déploiement de navires de guerre et d'actifs stratégiques dans la région par les États-Unis.

Le régime nord-coréen affirme maintenant posséder "l'arme absolue la plus puissante pour punir les impérialistes américains". Il est clair que la Corée du Nord est déterminée à maintenir ses capacités nucléaires et à continuer de développer des armes de plus en plus sophistiquées, y compris son plus gros missile balistique intercontinental. Cette escalade des tensions avec les États-Unis a également des répercussions sur les relations intercoréennes. Malgré les efforts de réconciliation dans la péninsule, la Corée du Nord et la Corée du Sud demeurent techniquement en guerre, la guerre de 1950-53 ayant pris fin par une trêve et non par un traité de paix formel.

Dans un rapport du ministère des Affaires étrangères, la Corée du Nord a accusé les États-Unis de faire des "efforts désespérés pour déclencher une guerre nucléaire" en envoyant des actifs stratégiques dans la région. Cette rhétorique et les actions de la Corée du Nord augmentent considérablement le risque d'un conflit potentiellement dévastateur. Une guerre nucléaire à l'heure actuelle serait catastrophique, avec des conséquences humanitaires et environnementales dévastatrices.