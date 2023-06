Le 22 mai dernier, le président sortant du Nigeria, Mohamed Buhari a inauguré dans la zone franche de Lekki au Nigeria, la raffinerie de Dangoté en présence de certains Chefs d’ Etat de la sous région mais, en l'absence du président béninois Patrice Talon. Face aux professionnels des médias le vendredi 02 juin 2023 à Cotonou, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné les raisons qui sont à la base de cette absence du Chef de l’Etat béninois. Selon le porte-parole du gouvernement, le premier magistrat du pays ne fait pas de l’affichage et il va là où il croit bon pour le Bénin.

« Cela remonte déjà à deux ou trois ans que nous-mêmes, nous avons mené la réflexion ici et je crois que c’est au Programme d’actions du gouvernement (Pag) que nous avons prévu faire une mini-raffinerie » a lâché Wilfried Léandre Houngbédji . C’est pourquoi affirme-t-il que le gouvernement béninois n’a pas besoin d’aller s’extasier devant ce que les autres ont fait. Pour lui, le Bénin veut aussi avoir pour lui . Mais, il a précisé que « ce n’est pas parce que vous n’avez pas vu le président Talon là-bas qu’on ne coopère pas » et « que les cadres qui doivent faire ci ou ça ne le font pas ». Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « on peut ne pas l’aimer, il ne fait pas dans l’affichage. Il va là où il croit bon pour le Bénin, qu’il y aille du fait de ses fonctions ».