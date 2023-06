La chanteuse béninoise Faty était en concert dans la soirée du samedi 03 juin 2023 à Institut français de Cotonou. Le public composé des centaines de personnes de différentes nationalités a été émerveillé par ce magnifique talent béninois. Ayant atterri au Bénin spécialement pour soutenir Faty, la chanteuse ivoirienne Aïcha Traoré a ajouté de la couleur à l'événement en honorant les participants de sa prestation. Nombreux sont les artistes béninois qui ont également effectué le déplacement pour ne pas se faire conter l'événement.

Lors de son concert ce samedi 03 juin à l'Institut français de Cotonou, la chanteuse Faty a fait voyager ses fans avec ses chansons dans différentes langues dont le Yoruba, le Fon, le Goun et le Français. Au nombre des autres artistes béninois ayant assisté à ce concert figurent Ayodélé, Fifamin et Robertine. La chanteuse, percussionniste et pianiste béninoise Fifamin aurait souhaité que l'événement dure plus longtemps. ‹‹ C'était du chaud, du feu, du boom comme on le dit. On a bien dansé, on a chanté, on a sauté, c'était la joie. C'était un concert génial. On était insatisfait de la durée parce que c'était trop vite terminé pour nous. Je suis impatiente qu'il y ait un nouveau concert de ma grande sœur Faty pour que je paie le ticket pour être présente ››, affirme-t-elle.

Elle ajoute que Faty est une chanteuse adorable car, elle déborde de talent et de savoir-faire. ‹‹ Sois fière de toi, moi je le suis et le Bénin également. Que Dieu t'accompagne ››, déclare Fifamin à l'endroit de Faty. ‹‹ On s'est bien amusé et on a voyagé avec Faty. Je ne peux que lui souhaiter bon vent. Que Dieu l'accompagne dans sa carrière musicale ››. Ainsi s'est exprimé Aïcha Traoré, artiste ivoirienne. Elle remercie le public pour son soutien et son accueil chaleureux. ‹‹ Je dirai aux Béninois de rester tel qu'ils sont. Ils sont très merveilleux. Ils sont très agréables et très accueillants. Je salue tous les Béninois qui sont venus aujourd'hui nous applaudir ››, conclut-elle.