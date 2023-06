Sur internet, le richissime homme d’affaires américain Jeff Bezos fait l’objet d’une série de moqueries. Le patron d’Amazon se serait visiblement fait arnaquer selon la toile. En effet, il aurait brandi lors de ses fiançailles avec Lauren Sanchez un vin qu’il aurait acquis à plus de 4 000 dollars. Mais selon certains amateurs de cette boisson, ce type de vin ne coûterait réellement que 647 $. Il s’agirait une bouteille hors menu de Dugat-Py Grand Cru du Domaine Bernard, que le couple a appréciée à La Petite Maison à Cannes, en France.

« Le fait du jour sur le vin : Bezos en sait moins que vous et s'est fait arnaquer en France », s’est moqué un vendeur de vin et un bar situé dans le Lower East Side de New York sur les réseaux sociaux avec une photo de l’homme d’affaire. Beaucoup d’autres commentaires assez moqueurs ont suivi cette situation qui est née suite à la célébration des fiançailles du patron d’Amazon. Selon le New York Post, la même bouteille de pinot noir s'est vendue aux enchères en mars 2022 pour seulement 647 $, soit une différence de plus de 3 500 $ par rapport au montant dépensé par Bezos pour le Dugat-Py Grand Cru.

Le Dugat-Py Grand Cru est disponible sur l'application de livraison d'alcool Drizly pour 552 $, et semble se vendre par centaines auprès d'un certain nombre de détaillants en ligne. Rappelons que selon les informations rapportées par les médias, le richissime homme d’affaires américain Jeff Bezos a visiblement tiré leçon de son précédent divorce avec MacKenzie Scott. Alors qu’il s’apprête à se remettre de nouveau en couple, le patron d’Amazon prendra des mesures importantes pour protéger ses milliards de dollars. En effet, un contrat de mariage sera bientôt rédigé pour régir son union avec la richissime Lauren Sánchez.