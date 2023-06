La star de la musique congolaise Koffi Olomidé a profité d’une publication qu’il a faite ce mercredi 7 juin sur Facebook pour annoncer à ses abonnés qu’il a suspendu celles et ceux qui parlent en son nom. Ce fut également le moyen pour le « Grand Mopao » d’inviter le public à entrer directement en contact avec lui pour toute prestation.

« À dater de ce jour, je suspends jusqu'à nouvel ordre les porte-paroles et communicateurs parlant en mon nom , celui du Quartier Latin et du bureau Ovale en RDC », indique-t-il dans un premier temps. « J’invite tout chroniqueur ou journaliste désireux de faire une émission ou prestation avec un quelconque membre du Quartier Latin, de prendre attache avec moi », a-t-il ajouté dans son communiqué qu’il a signé « The Goat ». Cette décision intervient dans un contexte où le porte-parole du « Bureau Ovale » du Quartier Latin s’était exprimé lors d’une sortie télévisée pour menacer l’artiste comédien Koffi De Brazza.

Le collaborateur de Koffi Olomidé avait en effet menacé de poursuites judiciaires le sosie de l’artiste s’il continuait les imitations. Cette sortie médiatique avait fait naitre une polémique au sein de l’opinion publique. Des voix s’étaient élevées pour condamner les propos du porte-parole et des soutiens ont été apportés au comédien Koffi De Brazza. Certaines personnalités étaient tout de même montées au créneau pour faire remarquer que la sortie du porte-parole du « Bureau Ovale » du Quartier Latin n’était pas en accord avec l’avis de l’artiste.