La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre sur le monde du football : Kylian Mbappé, l'étoile filante du Paris Saint-Germain, a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat qui prend fin en juin 2024. Cet événement promet un mercato d'exception, tant les convoitises sont vives autour de l'un des meilleurs joueurs de la planète. Kylian Mbappé, dont le talent n'est plus à prouver, a su s'imposer comme l'une des figures incontournables du football moderne. Champion du monde 2018, il a ébloui les spectateurs du monde entier par ses performances et ses statistiques époustouflantes. Et la possibilité de le voir quitter la capitale française aiguise déjà les appétits.

La décision de Mbappé de ne pas renouveler son contrat avec le PSG a mis en alerte de nombreuses grosses écuries de Premier League. Selon The Telegraph et The Guardian, plusieurs clubs européens ont réagi rapidement après l'annonce du joueur français. Parmi eux, Manchester United, Liverpool et Chelsea, tous déjà liés au Français par le passé. C'est un secret de polichinelle : le Real Madrid a toujours montré un intérêt particulier pour le numéro 7 du PSG.

Cependant, suite à cette annonce, NAK et le PSG auraient fait savoir qu'ils n'étaient pas prêts à vendre le joueur au club madrilène, selon les informations de la Cadena SER. C'est donc une opportunité unique qui se présente pour les clubs anglais. En effet, si le Real Madrid semble écarté de la course pour l'instant, Manchester United pourrait en profiter, surtout avec les rumeurs de rachat par le Qatar. De plus, Chelsea, toujours à la recherche de renforts pour son attaque, pourrait également être tenté de passer à l'action.

The Sun évoque également l'intérêt de Newcastle et Liverpool. Pour le premier, l'arrivée de Mbappé serait un véritable coup de tonnerre, tandis que pour le second, cela permettrait de renforcer une attaque déjà redoutable. Finalement, le futur de Kylian Mbappé semble être entre ses mains. Restera-t-il une saison supplémentaire au PSG avant de partir librement ou choisira-t-il de quitter le navire plus tôt ? Quelle que soit sa décision, une chose est sûre : l'été prochain sera marqué par une bataille acharnée pour obtenir la signature de ce prodige du football.