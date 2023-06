La campagne ukrainienne pour reprendre du terrain face à l'offensive russe rencontre un obstacle majeur. L'outil qui a été un atout majeur pour l'Ukraine pendant les premiers mois de la confrontation semble perdre de sa force. Selon les informations de Business Insider, la flotte de drones Bayraktar TB2 de l'Ukraine, qui a été conçue par la Turquie et qui a causé des dommages considérables aux forces russes, serait presque épuisée. Ces drones, qui ont été utilisés de manière stratégique par les Ukrainiens, ont joué un rôle crucial dans la limitation de l'avancée russe en ciblant les chars, les véhicules blindés et les navires de l'armée russe.

Ils servaient également de plateforme pour les opérations de reconnaissance et de renseignement, grâce à leur capacité à rester en vol stationnaire pendant des heures. Les Bayraktars étaient équipés de quatre missiles à guidage laser Roketsan MAM de fabrication turque, chacun pesant 15 kg, efficaces contre les véhicules blindés légers à plusieurs kilomètres de distance. Cependant, ces machines autonomes, selon Business Insider, semblent avoir été presque entièrement abattues un an plus tard. La raison en serait l'adaptation des forces russes à cette menace aérienne.

Wagner avertit : la contre-offensive ukrainienne «pourrait devenir une tragédie pour notre pays» Le patron du groupe militaire privé russe Wagner, Evguéni Prigojine, a émis une mise en garde contre la nouvelle contre-offensive ukrainienne et a dénoncé le…

Les forces du Kremlin ont réussi à améliorer leurs compétences en guerre électronique pour perturber et abattre ces drones ukrainiens. En conséquence, sur les 50 Bayraktars reçus depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine n'en aurait plus qu'une petite quantité en sa possession. Les TB2 restants sont maintenant cantonnés à des tâches de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Cette annonce met à rude épreuve la contre-offensive ukrainienne imminente, leur capacité à répondre efficacement à l'agression russe étant sérieusement compromise.