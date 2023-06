Un phénomène alarmant lié à la quête désespérée de trafic en ligne a coûté la vie à un jeune influenceur chinois de 26 ans. Connue sous le nom de "Zhongyuanhuangge", cette personnalité en ligne est décédée après avoir avalé deux bouteilles d'alcool chinois fort en succession rapide lors d'un concours de boisson diffusé en direct. Cette tragédie s'est rapidement propagée sur les médias sociaux du continent, suscitant une vague de consternation. Originaire de la province du Henan, dans le centre de la Chine, "Zhongyuanhuangge" comptait plus de 170 000 abonnés sur sa plateforme de courtes vidéos.

Il était connu pour partager des vidéos accrocheuses mettant en scène des cascades audacieuses, telles que manger des piments crus et ouvrir des noix de coco et des durians à mains nues. Son contenu sensationnel lui avait permis de gagner en popularité, mais cela a malheureusement abouti à une fin tragique. La vidéo du concours de boisson en direct montre "Zhongyuanhuangge" en train d'allumer un mouchoir imbibé d'alcool avant de consommer rapidement une demi-bouteille. Sans montrer de signes d'arrêt, il enchaîne ensuite avec des oignons verts, termine la première bouteille et en ouvre une seconde pour continuer à boire.

Pendant que le flux en direct était diffusé sur son téléphone, il aurait consommé les deux bouteilles entières. Il a été retrouvé inconscient sur le sol peu de temps après. La mort de "Zhongyuanhuangge" survient peu de temps après celle d'un autre influenceur chinois, "Sanqiange", qui est décédé le mois précédent après avoir bu quatre bouteilles du même type d'alcool lors d'une diffusion en direct. Ces décès successifs soulèvent des questions préoccupantes sur les pratiques dangereuses adoptées par certains influenceurs pour attirer l'attention et augmenter leur audience.

Selon un rapport du Southern Metropolis Daily, "Zhongyuanhuangge" avait assisté aux funérailles de "Sanqiange" avant sa propre tragique fin. Lors de cette occasion, il aurait juré de réduire sa consommation d'alcool. Malheureusement, il semblerait qu'il n'ait pas réussi à tenir cette promesse. Cette tragédie met en lumière les dangers associés à la pression croissante subie par les influenceurs pour générer du trafic sur leurs plateformes. Certains d'entre eux sont prêts à prendre des risques extrêmes pour attirer l'attention et susciter l'engagement de leur public.